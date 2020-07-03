بعد تصريحه المثير للجدل عن النساء... "أبلة فاهيتا" ترد على يوسف الشريف

لا تزال أصداء حديث الفنان المصري يوسف الشريف عن التلامس مع النساء، وتصريحاته حول المشاهد الحميمة، تثير الجدل في الأوساط الفنية.

قالت أبلة فاهيتا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، "أنا بتلامس عادي".

أنا بتلامس عادي.. — ابلة فاهيتا (@AblaFahita) July 2, 2020

وكان يوسف الشريف قد قال في تصريحات تلفزيونية، إنه يراعي تعاليم الدين الإسلامي في أعماله الإسلامية ويرفض أداء المشاهد الساخنة، كما أنه يحرص على عدم مصافحة النساء في أعماله أو عند توقيعه أي مسلسلات.

وأثارت تصريحات الفنان المصري ضجة عارمة واسعة النطاق في الأوسط الفنية المصرية.

وهاجم عدد كبير من النقاد والفنانين تصريحات يوسف الشريف، فيما دافع البعض عنه، وأحدثت تصريحاته حالة من الجدل على مواقع التواصل.

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف، كان مسلسله في رمضان الماضي "النهاية"، الذي تدور أحداثه في إطار الخيال العلمي.