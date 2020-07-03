حياة جديدة... اختراع جورب يحول جسدك إلى شجرة بعد الوفاة... صور

اخترع زوجان كبسولة دفن فريدة يوضع جسد الإنسان داخلها بعد الموت لتحوله لاحقا إلى شجرة، بهدف تحويل المقابر من ساحات مقفرة إلى غابات جميلة.

يعمل الزوجان على مشروع هادف لحماية البيئة من جهة وتخليد ذكرى الأحباء من جهة أخرى عن طريق تحويل أجسادهم إلى أشجار، كل شجرة تدل على شخص.

ابتكر الزوجان آنا سيتيلي وراؤول بريتزيل كبسولة فريدة جدا قادرة على تحويل الجسد بعد الوفاة إلى شجرة جميلة، تخلد ذكرى من داخلها وتغير مفهوم الموت عند فقد الأحبة.

ويعمل الزوجان على مشروع يحمل اسم "Capsula Mundi" هو مشروع ثقافي وبيئي، يتصور نهجًا مختلفًا للطريقة التي نفكر فها بالموت.

وصمم الزوجان جوربا على شكل بيضة، مصنوعة من مواد قابلة للتحلل، يتم وضع رماد المتوفين داخلها، أو إدخال المتوفين داخلها بوضعية الجنين.

ثم تُدفن الكبسولة كبذرة في الأرض، ويتم زراعة شجرة فوقها، يختارها المتوفي قبل وفاته، لتتموضع فوق الكبسولة وتمتص ما بداخلها، لتمثل لاحقا نصبا تذكاريا يمثل المتوفى ويورث للأجيال القادمة، حيث تستمر العائلة والأصدقاء برعاية الشجرة، لتتحول المقابر إلى منظر طبيعية خلابة، بدلا من المقابر الفارغة الباردة التي نراها اليوم.

Imagine that when you died u didn’t get buried in a coffin six feet under the ground. Instead, your body serves to nourish d soil around you. And in that very same spot, a young tree is planted and begins to flourish and grow. Read more on Capsula Mundi https://t.co/fh9n0PGjbg pic.twitter.com/foMoxls2S1 — CosmAs (@cosmasoften) May 27, 2020

وبحسب موقع المشروع "capsula mundi" ستكتسب المقابر مظهرا جديدا وبدلا من ألوانها الرمادية الباردة والحزينة التي نراها اليوم، ستتحول إلى غابات تنبض بالحياة من جهة، وتخلد ذكرى أحبائنا من جهة أخرى.