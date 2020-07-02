بعد أن سمح الأطباء لزوجته بتوديعه... مريض كورونا ينجو من الموت بأعجوبة

نجا مصاب بفيروس كورونا المستجد من الموت بأعجوبة، بعد أن أكد الأطباء لزوجته أنه ليس لديه فرصة للنجاة، وسمحوا لها بتوديعه أثناء وجوده في العناية المركزة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قالت الزوجة وتدعى سو مارتن، إن زوجها نجا من الموت مخالفا كل توقعات الأطباء الذين أخبروها أن فرصته في النجاة من الفيروس معدومة.

ومن المقرر أن يغادر الزوج المستشفى قريبا بعد أن قضى ما يزيد عن 11 أسبوعا في العناية المركزة

وقالت سو: "دخلنا لرؤية مال فوجدناه في غيبوبة تامة. كان الأمر محبطا للغاية وكنا يائسين تماما. ناقشت أنا وأبنائي جنازته المحتملة بعد خروجنا من الغرفة".

وأضافت: "مع مرور الأيام، فاجأ مال الأطباء، بتحسن حالته يوميا بشكل ملحوظ. خرج من غيبوبته وكان يعاني من الهزال العضلي، لكنه بعد فترة من العلاج تمكن من التحدث".

وأتمت: "لا يمكننا تصديق ذلك. نحن ممتنون للغاية، وذلك رغم فقدان مال بعض أصابعه بسبب بعض الأدوية التي تم إعطاؤها له لإبقائه على قيد الحياة، هذا بالإضافة إلى تأكيد الأطباء لنا أنه سيحتاج إلى غسيل الكلى على المدى الطويل. هذا هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل بقائه معنا".

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا بلغ 314 ألفا و992 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 43 ألفا و991 حالة.