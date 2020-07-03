متفوقا على كايلي جينر ورونالدو... نجم شهير يعتلي قائمة الأغنى في "إنستغرام"

تصدر الممثل ونجم المصارعة الحرة الأمريكي، دواين جونسون، قائمة موقع "إنستغرام" السنوية لأغنى 10 مشاهير يحصدون رسوما مالية مقابل بعض منشوراتهم التي تحصل على رعاية إعلانية.

واحتل جونسون المركز الأول بسبب قدرته على تحصيل أكثر من مليون دولار أمريكي من المعلنين لكل منشور العام الماضي، وذلك بحسب بيانات شركة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي "هوبر إتش كيو"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

Dwayne Johnson with his daughter is the cutest thing you'll see today ✨ pic.twitter.com/6Ct9lCoktF — S a y i n g s (@sayyngs) June 27, 2020

Did you know that The Rock and Dwayne Johnson are twins? One is an actor, one is a wrestler.



I don't understand how people get confused by this. pic.twitter.com/n8X8gWDKqA — 𝓜𝓪𝓽𝓽 🏀✈️ (@mldiffley) June 29, 2020

وتم التوصل إلى الأرقام التي يتقاضاها المشاهير بعد التحدث مع ما يسمى بـ "المؤثرين" على وسائل التواصل الاجتماعي أنفسهم، إلى جانب العلامات التجارية وشركات التسويق، واستخدام معلومات التسعير المتاحة للجمهور لتقدير المبلغ الذي يمكن أن يفرضه كل حساب.

وتشمل القائمة أيضا شخصيات أخرى منها لاعب كرة القدم البرتغالي ونجم نادي "يوفنتوس" الإيطالي، كريستيانو رونالدو، الذي يفرض رسوما تقدر بـ889000 دولار لكل مشاركة، ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان ويست، التي من الممكن أن تتقاضى 858000 دولار عن المنشور الواحد.

Cristiano Ronaldo's goal tonight against Genoa was recorded at 105km/h 😱 pic.twitter.com/6l4Mt6R8cX — TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) June 30, 2020

يشار إلى أنه في وقت سابق من العام الحالي، توجت مجلة "فوربس" دواين جونسون الشهير بلقب "الصخرة" داخل حلبة المصارعة الحرة، كأعلى الممثلين أجرا في العالم، إذ كسب ما يقرب من 90 مليون دولار العام الماضي قبل الضرائب.

وجاء في المركز الثاني بالقائمة عارضة الأزياء، كايلي جينر، التي تتقاضى 986 ألف دولار عن كل منشور لها، فيما جاء كريستيانو رونالدو في المركز الثالث بـ889 ألف دولار عن المنشور، أما المركز الرابع فكان من نصيب كيم كارداشيان التي تتقاضى 858 ألف دولار عن كل منشور لها، وجاءت المطربة الأمريكي أريانا غراندي في المركز الخامس بـ853 ألف دولار عن كل منشور.

Kylie Jenner is receiving backlash for refusing to pay Bangladesh workers their wages pic.twitter.com/3ONVrQ7QtW — tea spill (@celeb_tea_spill) June 24, 2020

واحتلت المطربة الأمريكية، سيلينا غوميز، المركز السادس بـ848 ألف دولار عن كل منشور لها، يتبعها المطربة الأمريكية، بيونسيه، في المركز السابع بـ770 ألف دولار عن المنشور، ثم المطرب الكندي جستن بيبر في المركز الثامن بـ747 ألف دولار، والمطربة الأمريكية تايلور سويفت في المركز التاسع بـ722 ألف دولار، وأخيرا لاعب كرة القدم نيمار دا سيلفا الذي يتقاضى 704 آلاف دولار من المعلنين عن كل منشور له.