تسجيل
20:53 GMT03 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وجبات سريعة

    5 عادات غذائية للتخلص من إدمان الوجبات السريعة

    © Photo / CC0
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103252/76/1032527671_21:0:1899:1056_1200x675_80_0_0_f60b129a9eaf57094a31d25d44978890.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202007031045909504-5-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/

    يعتبر تناول الوجبات السريعة إدمان مثله مثل إدمان المخدرات والسجائر، ولكن العمل في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، قد يكون فرصة مناسبة للتخلص من مختلف أنواع الإدمان.

    ومعروف أن الاستمرار في عادات الأكل غير الصحية له آثار صحية ضارة بالغة ليست مرتبطة فقط بزيادة الوزن، بل تصل إلى حد الإصابة بالأزمات القلبية وضعف جهاز المناعة.

    ورصد موقع "تايمز نيوز ناو" عددا من العادات الغذائية التي يمكنها أن تخلصك من إدمان الوجبات السريعة.

    © Sputnik . Alexey Maishev . وجبات سريعة
    7 أمور مدهشة تحدث لك عندما تقلع عن الوجبات السريعة

    وجاءت تلك العادات على النحو التالي:

    - شرب الكثير من الماء:

    شرب الماء مهم للغاية لجميع وظائف الجسم، ولكنه يساعد بصدق في كبح الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام. من المحتمل أن تتوق إلى تناول الوجبات السريعة عندما تكون جائعًا للغاية، وبالتالي، فإن شرب الماء يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. كما أنه يساعد في عملية فقدان الوزن.

    - تناول وجبة فطور غنية:

    يمكن أن يساعد إدراج وجبة إفطار صحية في نظامك الغذائي في كبح الرغبة الشديدة وآلام الجوع.

    تناول وجبة فطور مليئة بالعصائر أو بيض مع خبز محمص، سيساعد ذلك في الحفاظ على الشبع حتى منتصف النهار، عندها يمكنك تناول وجبة خفيفة والبقاء ممتلئًا حتى الغداء.

    - قسّم طعامك إلى وجبات صغيرة:

    يعد تناول وجبات متكررة وصغيرة خلال النهار أحد مفاتيح فقدان الوزن وتناول الطعام الصحي.

    تناول وجبات صغيرة طوال اليوم، وقسمها على بضع ساعات. سيساعد ذلك على ملء معدتك حتى قبل الشعور بالجوع وسيبعد الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير المرغوب فيه.

    - الغش مرة واحدة في الأسبوع:

    الأكل الصحي لا يعني أنه يجب أن تخيب آمالك الشديدة. اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا على مدار الأسبوع، وقم بالغش مرة واحدة في الأسبوع مع الأطعمة المفضلة لديك، حتى لو كانت الوجبات السريعة.

    تذكر أن الوجبة غير الصحية لا تجعلك غير صحي، ولكن الشيء نفسه ينطبق على الوجبة الصحية أيضًا.

    - جعل الأكل الصحي عادة:

    إذا كنت ترغب في البقاء بصحة جيدة تناسب حياتك كلها، سيكون عليك أن تجعل الأكل الصحي عادة وجزءًا من نمط حياتك. يمكن أن تساعد بعض التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي على التحكم في الوزن، والحفاظ على خطر الإصابة بالأمراض، وتساعدك على الشعور بالحيوية طوال اليوم.

    انظر أيضا:

    الوجبات السريعة قد تؤدي إلى العمى
    طرق لجعل الوجبات السريعة مفيدة
    5 أطعمة صحية تقلل الإجهاد وبديل مثالي للوجبات السريعة
    7 أمور مدهشة تحدث لك عندما تقلع عن الوجبات السريعة
    الكلمات الدلالية:
    وجبة طعام, طعام صحي, الطعام, طعام, أضرار الوجبات السريعة, مطعم وجبات سريعة, وجبات سريعة, وجبات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة في حقل زهور اللافندر. تشغل مزارع اللافندر أكثر من 120 هكتارًا في منطقة باختشيساراي بالقرب من قرية تورغينيفكا، شبه جزيرة القم الروسية 1 يوليو 2020
    الجراد يستهل يوليو بغزو باكستان...أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تنقيب إسرائيل عن الغاز... إعلان حرب أم محاولة لجر لبنان لمفاوضات جديدة؟
    حرب الغاز بين لبنان وإسرائيل
    كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك