لسبب غريب..عروس تستدعي الشرطة يوم زفافها.. فيديو

أثار مقطع فيديو لعروس وهي تبكي بسبب إجبارها على الزواج من جانب أهلها ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا .

ويظهر مقطع الفيديو، العروس وهي في قاعة الحفلات، التي استطاعت الفرار منها لاستداعاء الشرطة من أجل مساعدتها.

وحضرت الشرطة لتنقذ الفتاة من أهلها الراغبين في زواجها دون موافقة منها، ويصطحبها شرطي إلى سيارة الشرطة وبعدها تدخلت سيدة أخرى يبدو أنها والدتها المسؤولة عن زواجها، وسط تجمع من بعض المدعوين حول السيارة.

وأفادت مصادر إعلام تركية بأن السلطات أوقفت في اللحظات الأخيرة مراسم الزفاف، مشيرة إلى أن العروس كانت في مجلس عقد قرانها في ولاية أضنة واستدعت فرق الشرطة طالبة المساعدة العاجلة.

وقالت الفتاة إن والديها قاما بإجبارها على الزواج من رجل اختارته العائلة دون أن ترغبه، منوهة إلى أنها تحدثت مع عائلتها بطريقة جيدة لإقناعها بالعدول عن قرارها إلا أنه كان لديهما إصرار على إتمام الزيجة، ولم يتركا لها سوى اللجوء للشرطة.