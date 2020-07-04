فنانة كويتية تتصدر محرك "غوغل" بعد إعلان اعتزالها التمثيل... فيديو

تصدر اسم الفنانة الكويتية، صمود الكندري، محرك البحث "غوغل" في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بعد إعلان اعتزالها التمثيل.

وقالت في رسالة مصور عبر حسابها على موقع "سناب شات" أن لديها إحساسا بأن الوقت هذه الفترة مزعج على الصعيد العام.

وتابعت: "في كل الأحوال راح أختفي السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها وخلال السنوات القادمة".

وعن سبب اعتزالها التمثيل، كشفت صمود الكندري أن ذلك يعود إلى أن لديها أعمالا خاصة تريد التفرغ لها.

وواصلت أنه خلال 13 عاما هو عمرها في مجال التمثيل منذ عام 2007 حازت محبة واحترام المتابعين.

وأردفت: "يارب المحبة تكون دائما وأتمنى تكون السنين اللي قضيتها معاكم على الشاشة خفيفة عليكم".

وكان آخر أعمال صمود الكندري الفنية هو مسلسل "هيا وأخواتها"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، وأثار جدلا من خلال مشهد الخادمة الإثيوبية التي قيل إنها كانت تعمل لدى أسرة كفيل ومتغيبة منذ فترة طويلة وفوجئ بظهورها في التلفزيون.

وردت صمود الكندري على تلك الضجة المثارة بسبب المشهد بأن الخادمة في المسلسل هي ذات الخادمة التي تظهر معها في "سناب شات" كثيرا، وكانت قد ظهرت معها منذ 8 سنوات في مسلسل "توالي الليل".