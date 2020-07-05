فيديو نادر... عادل إمام وأسرته في حفل زفاف ابنة رجاء الجداوي

يجمع بين الفنان المصري، عادل إمام، والفنانة الراحلة، رجاء الجداوي، صداقة توطدت على مر السنين من تعاونهما سويا في العديد من أنجح أعمال "الزعيم" الفنية.

وكان عادل إمام (80 عاما) حريصا على مجاملة رجاء الجداوي في العديد من مناسباتها الخاصة، ومنها عندما حضر حفل زفاف ابنتها الوحيدة أميرة مختار، وذلك برفقة زوجته هالة الشلقاني ونجله الأصغر، الممثل محمد إمام، وزوج شقيقته، الفنان الراحل، مصطفى متولي.

وأسدى عادل إمام نصيحة إلى ابنة رجاء الجداوي وعريسها في الحفل، هي أنهما في حال وقوع مشاجرة أو خلاف بينهما لا يخبران أحدا عنها ويحتفظان بما وقع بينهما لأنفسهما.

كما حضر حفل زفاف ابنة رجاء الجداوي، الفنان الراحل، سعيد صالح، بينما أحيته الفنانة الاستعراضية فيفي عبده.

وأكد الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، لبرنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا" على فضائية "سي بي سي" المصرية، اليوم الأحد، أنه كانت هناك علاقة قوية تتجاوز العلاقة الفنية بين رجاء الجداوي والفنان عادل إمام، وكان كل منهم يحب العمل مع بعض، وعلى المستوى الشخصي كان يعتز عادل إمام بوجودها في كل أحداثه وتكريماته.

ومن أبرز أعمال عادل إمام الفنية التي شاركت في بطولتها رجاء الجداوي الفيلم الكوميدي "عصابة حمادة وتوتو" إنتاج عام 1982، والذي ظهرت في أحداثه بشخصيتها الحقيقية كعارضة أزياء خلال عرض أزياء تشارك فيه الفنانة لبلبة، ومسلسل "أحلام الفتى الطائر" إنتاج 1978، وفيلم "حنفي الأبهة" الذي عرض في عام 1990.

وشاركت الجداوي عادل إمام أيضا بطولة مسرحيتين هما "الزعيم" عام 1995، و"الواد سيد الشغال" التي رشحها لها أثناء مقابلته لها بالصدفة في حفل عشاء أقامه الفنان الراحل فريد شوقي، واستمر عرضها 8 سنوات متتالية.

ووصفت رجاء الجداوي عادل إمام في أحد لقاءاتها الصحفية بأنه "الأستاذ وكبير العائلة الفنية".

وأضافت: "هو الذى علمني كيف أقف على المسرح، ومن الطبيعى أن أستفيد من فنان بهذا الوهج بحكم تعاملي معه، فالجمهور كان يأتي من كل بقاع العالم ليشاهدوا عروضه المسرحية".

​وتوفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله".