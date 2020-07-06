الهند تقرر تأجيل إعادة افتتاح "تاج محل"

أعلنت السلطات الهندية المحلية، أنه لن يتم إعادة افتتاح ضريح "تاج محل" اليوم الاثنين، لأنه يقع في مناطق احتواء لفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت السلطات، أمس الأحد، أن معالم سياحية شهيرة مثل "تاج محل" و"حصن أجرا" و"قبر أكبر" و"وفتحبور سيكري" لن يعاد افتتحها اليوم الاثنين، وذلك لأنها تقع إما في مناطق احتواء أو مناطقة عازلة لـ"كوفيد-19"، بحسب صحيفة "ذا هندو" الهندية.

وقالت إدارة مقاطعة أجرا، أمس الأحد، في بيان إنه تم تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في الأيام الأربعة الماضية، فيما تم الإعلان عن 71 منطقة احتواء.

وكان من المقرر افتتاح ضريح "تاج محل" الشهير، ابتداء من اليوم الاثنين، بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وكان سيتعين على السائحين الالتزام بالقواعد الصحية خلال الزيارة، مثل وضع الكمامات في جميع الأوقات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم لمس الأسطح الرخامية المتلألئة.

كما أنه لن يتم السماح سوى لخمسة آلاف سائح فقط في اليوم على مجموعتين بزيارة الضريح، بعدما كان عدد السائحين له يصل في مستويات الذروة إلى 80 ألفا في اليوم.

وشيد "تاج محل" الإمبراطور المغولي شاه جاهان في القرن الـ17 تعبيرا عن حبه الجارف لزوجته الراحلة ممتاز محل. واستغرق العمل في تشييد الضريح نحو 22 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس الأحد، عن تسجيل البلاد لأكبر زيادة في حالات الإصابة في يوم واحد بلغت 24850 حالة وأكثر من 600 وفاة، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 673 ألفا و165 حالة، لتقترب الهند بذلك من روسيا، ثالث أكثر البلدان تضررًا على مستوى العالم.