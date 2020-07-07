"الصمت أحسن كتير من الكلام"... حلا شيحة تحذف كل فيديوهاتها على "تيك توك"

حذفت الفنانة المصرية، حلا شيحة، كل فيديوهاتها الخاصة من على تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، في خطوة أثارت دهشة متابعيها.

ولم تترك حلا شيحة على حسابها سوى فيديو واحد تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير، وعلقت عليه كاتبة: "الصمت أحسن كتير من الكلام".

#عرب_وود | حلا شيحة تقلد دنيا سمير غانم بأول تجاربها على تيك توك pic.twitter.com/8dxzg2pz4W — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) April 13, 2020

وكانت حلا شيحة قدمت عبر حسابها على "تيك توك" محتوى ترفيهي خلال فترة العزل المنزلي بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وظهرت في إحدى الفيديوهات وهي تقلد إحدى شخصيات فيلم الكرتون "Wreck-It Ralph"، وآخر تقلد فيه الفنانة المصرية دنيا سمير غانم.

وأثارت تصريحات حلا شيحة لبرنامج "التاسعة" على "القناة الأولى" في التلفزيون المصري في شهر يونيو/ حزيران جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت فيها عن خضوعها لعملية تجميل، معربة عن ندمها على إجرائها.

وأكدت أن ما دفعها لإجراء الجراحة هو لحظة حماس وليس رغبة في تجميل شكلها، لأنها ترى أن أبرز ملامح جمال وجهها هي البساطة.

وأشارت إلى أنها انزعجت للغاية من نتيجة عملية التجميل، وهي أن حجم خديها زاد إلى حد الضعف، وأكدت أنها تراجعت عن محاولة إصلاح ما حدث خوفا من حدوث مضاعفات لوجهها.

ولفتت إلى أن تغيير ملامحها ظهر بوضوح على الشاشة منذ بداية ظهورها في المسلسل التلفزيوني، "خيانة عهد"، الذي عُرض في شهر رمضان، لكنها لم تكن قادرة على التخلص من آثار العملية بسبب انشغالها بتصوير العمل الفني.

يشار إلى أن حلا شيحة قررت خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل مرة أخرى في شهر أغسطس/آب 2018، وكان أول ظهور فني لها بعد الاعتزال، بمسلسل "زلزال" من بطولة الفنان المصري محمد رمضان، والذي عرض في رمضان 2019.