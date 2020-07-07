"ناسا" تكشف عن ظاهرة كونية نادرة وكأنها غزو فضائي.. صور

نشرت وكالة "ناسا" الفضائية صورة لظاهرة كونية نادرة تشبه غزو الكائنات الفضائية، مثلما يظهر في الأفلام.

وتنقل الصورة البرق الأحمر الذي يشبه قنديل البحر والألعاب النارية، والتقطت الصور عن طريق المصور ستيفان فيتر.

Stunning Nasa image of 'rare lightning phenomenon' looks like giant red aliens https://t.co/RVQk3tEKmU — The US Sun (@TheSunUS) July 7, 2020

وقالت ناسا إنه تم التقاط صور الظاهرة النادرة من أعلى قمة جبال Vosges في فرنسا.

وتحدث الظاهرة نتيجة لما يعرف بالانهيار الكهربائي على ارتفاع 50 إلى 100 كم.

ويمكن للظاهرة أن تحدث أعلى الغيوم خلال العواصف الرعدية.