"الله يفرحك فرحة كبيرة النهاردة"... حمادة هلال يعلق على وفاة والدته

نعى الفنان المصري، حمادة هلال، والدته بكلمات مؤثرة، في أول تعليق منه على وفاتها، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب هلال عبر حسابه في "إنستغرام" رسالة موجهة إلى والدته: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا أمي، الله يرحمك يا قلبي، الله يفرحك فرحة كبيرة النهاردة على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى"

وأضاف: "كنتِ راضية طول الوقت وحامدة ربنا، وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا أنا وأخواتي على قد ما كنتِ بتصبري وتتفائلي بالخير، وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي".

وتابع: "كنت طول عمرك طفلة، يارب أمي كانت مؤمنة بيك كامل الإيمان، وبأن محمد عبدك ورسولك، أسألك يا الله أن ترزقها صحبته في الفردوس الأعلى يارب العالمين، أسألكم الدعاء والفاتحة".

وكانت والدة حمادة هلال مصابة بمرض السرطان، منذ عامين.

وبعد تداول أنباء عن مرض والدة حمادة هلال بفيروس كورونا، نفاها المطرب المصري وأعلن أنها تعالج من السرطان منذ عامين.

وتقرر أن يتم تشييع الجثمان، اليوم الثلاثاء، ودفن الفقيدة داخل مقابر العائلة.