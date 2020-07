"الله يفرحك فرحة كبيرة النهاردة"... حمادة هلال يعلق على وفاة والدته

View this post on Instagram

ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يا امي الله يرحمك ياقلبي الله يفرحك فرحه كبيره النهارده على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى كنتي راضيه طول الوقت وحمده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا انا واخواتي على قد ماكنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفله يارب امي كانت مؤمنه بيك كامل الايمان وبان محمد عبدك ورسولك اسالك يا الله ان ترزقها صحبته في الفردوس الاعلى يارب العالمين اسالكم الدعاء والفاتحه