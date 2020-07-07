روبوت صيني يجري جراحة كبرى في العمود الفقري... فيديو

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، وقالت عبر صفحتها الرسمية في "تويتر": "تقنية صينية فائقة لا تعرفها"، مضيفة: "الروبوت الوحيد في العالم الذي يستطيع القيام بعملية جراحية لكامل العمود الفقري".
تقنية صينية فائقة لا تعرفها: الروبوت الوحيد في العالم الذي يستطيع القيام بعملية جراحية لكامل العمود الفقري. #الصين pic.twitter.com/IvYl5Ida6q— CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 7, 2020
ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد قيام الروبوت الطبي بعملية جراحية، وقالت: "يعتبر الروبوت الجديد أكثر دقة في إجراء عملية جراحية عظيمة، مقارنة بالعمليات الكبرى التي يتم إجراؤها بالطرق التقليدية".
وأضافت: "يتمتع الروبوت الصيني بدقة أكبر في تركيز العين مما يجعله قادر على رؤية العظام الداخلية لجسم الإنسان".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)