صور نادرة للفنانة الراحلة رجاء الجدواي... وحفيدتها تنشر "رسالة مؤثرة"

نشرت روضة هندي، حفيدة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، صورا نادرة لجدتها الراحلة، ووجهت لها رسالة مؤثرة.

وقالت: "هيوحشني إني أدخل أوضتك فجأة وأقولك امتحان مفاجئ هاتي السكريبت وأسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع هيوحشني أني أدخل عليكي وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا و كالعادة طبعا بتقطعيني".

وأضافت: "هيوحشني إني أكون نايمة والاقي مامي داخلة عليا تقولي الحقي أنا نزلت Story أو طلعت live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتعتك نجري أنا و مامي على أوضتك و تقوليلنا جملتك الشهيرة مالو التيليفون أبو قرص هيوحشني أني أقعد اتفرج عليكي وأتعلم منك هيوحشني تريقتك مع صحابي هيوحشني خفة دمك وكرمك وأخلاقك وتسامحك هيوحشني أنك تفهميني وتناقشيني وتساعديني وتديني رأيك".

واختتمت رسالتها:" كان عندي 43 يوم استعد فيهم بس امبارح لقيت نفسي بفتح باب أوضتك بقولك يا أنا ووقفت سكت كتير وقلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرا على كل حاجة".

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، صباح الأحد الماضي عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراعها لمدة 43 يوما مع فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به منذ 24 مايو/ آيار الماضي.

وشيع جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بحضورعدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفي عبده.