أفضل الهواتف الذكية بسعر لا يتجاوز 290 دولار أمريكي

كشف خبراء من فرع الهيئة الرقمية في مركز الجودة الروسي "روس كاتشيستفا" عن قائمة أفضل الهواتف الذكية التي لا تتجاوز قيمتها 290 دولار أمريكي.

- شاومي ريدمي نوت 9S بذاكرة بسعة 64 غيغابايت.

- هاتف سامسونغ غالاكسي M21 بذاكرة 64 غيغابايت.

- هاتف ريلمي 6 بسعة تخزين 128غيغابايت.

كما تضمنت القائمة أيضًا هاتف هواوي بي 40 لايت، وهاتف ريلمي سي 3، وهواوي واي 6 بي، وهاتف هواوي بي 40 لايت أي.

ووفقًا للخبيرة الروسية يلينا سوخوفي، تصدرت أجهزة "شاومي" قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعا في فترة العزل المنزلي.

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه "روس كاتشيستفا" أن متوسط ​​تكلفة الهواتف الذكية التي تم شراؤها في ربيع 2020 كان حوالي 264 دولار أمريكي، وهو أقل بنسبة 23 % مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.