طفل يستعرض مهاراته في الـ"كونغ فو" بطريقة مدهشة... فيديو

تعد رياضة الـ"كونغ فو" من الرياضات القتالية التي نشأت في الصين، ويحتاج إتقانها إلى تركيز ذهني ولياقة بدنية عالية.

ويتدرب الكثير من الأطفال على ممارسة تلك الرياضة في سن مبكرة بصورة تجعل أجسامهم أكثر مرونة خلال آداء الحركات الخاصة بها.

Young monk stunned the audience with his extraordinary #kungfu skill at the famed temple’s school of Buddhism in C China’s Henan. Their instructors say the tough training is meant to give them a shot at becoming Shaolin #masters and to help them become men of strong characters. pic.twitter.com/7eXEASFMpB — People's Daily, China (@PDChina) July 8, 2020

لكن بعض الأطفال يظهر مهارات غير عادية في استعراض قدراته القتالية، كما يوضح مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، التي أشارت إلى أن هذا الطفل أثار دهشة الجماهير بآدائه المتميز.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المهارات لا يتم اكتسابها بسهولة، وإنما بعد تمرينات شاقة تحتاج الكثير من الوقت والجهد حتى تصل إلى هذا المستوى المتميز.