جورج وسوف: لا أستطيع منع قبلات المعجبين في زمن كورونا... فيديو

في الوقت الذي تحث جميع الجهات الصحية حول العالم بـ"التباعد الاجتماعي" للحد من انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد، كان للمطرب السوري، جورج وسوف، رأي آخر بهذا الموضوع.

وأكد وسوف على هامش أول حفل "أونلاين" له عبر شبكة الإنترنت دون جمهور، اليوم الخميس، إنه لا يستطيع منع قبلات المعجبين في زمن "كورونا".

وقال: "لا أستطيع أن أقول لا لأحد يرغب في تقبيلي عندما يراني".

وعن كيفية قضاء يومياته في الوقت الحالي، أشار جورج وسوف إلى أنه عادة لا يخرج من المنزل، ولو فعل فإنه ينتقل من منزل إلى آخر، وأحيانا يخرج إلى الجبل.

وعن رأيه في فيروس "كورونا" المستجد، قال: "الحقيقة وباء كورونا خرب الدنيا كلها، ويارب ألا نرى مكروه في كل حبايبنا".

وافتتح جورج وسوف أول حفل "أونلاين" له بأغنيته "صابر وراضي".

ويذاع حفل وسوف حصريا عبر منصة "شاهد في آي بي" الرقمية، وهو من تنظيم "الهيئة العامة للترفيه" في السعودية وشركة "روتانا" للصوتات والمرئيات، والمكتب الفني في مجموعة "إم بي سي" في إطار مواصلتهم برنامج حفلات "مكملين معاكم" التي انطلقت في عيد الفطر وتبث عبر منصة "شاهد في أي بي"، وشارك فيها مجموعة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، مثل إليسا وماجد المهندس ومحمد عبده.

وترددت، في شهر يونيو/ حزيران، شائعة إصابة جورج وسوف بفيروس "كورونا" المستجد، لكنه خرج لينفيها، وأكد أنه بصحة جيدة، وطالب بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها بعضهم من حين إلى آخر.