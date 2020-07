قدمت العديد من الأفلام المصرية الناجحة... الموت يغيب المنتجة الفلسطينية مي مسحال

View this post on Instagram

أحتفالنا ببداية تصوير فيلم ٣٠ مارس مع أطول منتج في مصر راني مِسحال 😄 من اليمين للشمال ( ابراهيم حرفوش مدير الإنتاج ، ريمون رمسيس المنتج الفني ، حميد المدني الكاتب ، المنتج راني مسحال ، المخرج احمد خالد موسي و دينا الشربيني ) و بطوله ( أحمد الفيشاوي ، دينا الشربيني ، خالد الصاوي ، أسماء أبو اليزيد ، صبري فواز ، أحمد خالد صالح ، محمد جمعه و ياسمين رئيس ) 📸 @ibrahemnassr_ #alfishawy #newfilm #comingsoon