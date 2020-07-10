قدمت العديد من الأفلام المصرية الناجحة... الموت يغيب المنتجة الفلسطينية مي مسحال

غيّب الموت، اليوم الجمعة، الكاتبة والمنتجة الفلسطينية، مي مسحال، داخل منزلها.

وتوفيت مسحال بعد صراع مع المرض ومتأثرة بإصابتها بجلطة، بحسب تقارير مصرية محلية.

ولم يتم تحديد مكان دفن الجثمان أو موعد للعزاء.

وتعتبر مي مسحال من المنتجين البارزين، التي قدمت للسينما المصرية العديد من الأفلام الناجحة في شباك التذاكر، والتي لعب بطولة غالبيتها الفنانة نيللي كريم، منها فيلم الحركة والإثارة "فتح عينيك" والفيلم الرومانسي الكوميدي "سحر العيون" والفيلم الكوميدي "غبي منه فيه"، و"أحلام الفتى الطائش" و"آخر الدنيا".

وفاه المنتجه مي مسحال ، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تغمدها برحمته وألهم أهلها الصبر والسلوان pic.twitter.com/61XP5VgS9h — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 10, 2020

وتوفيت مي مسحال بعد إعلان عودة شركتها للإنتاج "دانا" إلى تشاطها من جديد، بعد غياب استمر 3 سنوات، وذلك بإنتاج فيلما يحمل اسم "30 مارس" بدأ تصوير أول مشاهدة قبل 4 أيام فقط.

وفيلم "30 مارس" من بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وياسمين رئيس، وخالد الصاوي، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

كما أن الراحلة مي مسحال كانت تسعى لتقديم جزء ثاني من الفيلم الكوميدي "غبي منه فيه"، الذي لعب بطولته الفنان هاني رمزي.