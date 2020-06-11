بعد صورة غامضة... نيللي كريم تستعد لزواج ثالث

أعلنت الفنانة المصرية، نيللي كريم، خطوبتها من أحد رجال الأعمال المصريين.

وجاء تأكيد نيللي كريم للخبر في برنامج "إي تي بالعربي"، بعد أن حيّرت جمهورها بصورة غامضة لها أمام البحر على موقع "إنستغرام" وهي تمسك يد رجل من دون الكشف عن هويته.

وأكدت أن اليد التي تظهرت في الصورة هي يد خطيبها، لتحسم بذلك الجدل حول ارتباطها برجل الأعمال، عمر إسلام.

نيللي كريم هيا كمان

معتش غيري انا وسبعه تقريباً pic.twitter.com/4s3ACyWgFf — الدمياطى (@DAbdohamed) June 10, 2020

وقالت: "أنا شارية دماغي مليش دعوة بالقال والقيل، المهم إني سعيدة بالحب الذي أعيشه حاليا، وأستمتع بوقتي مع بناتي وأمي وخطيبي والأصدقاء".

She's in Love and got engaged! Nelly Karim Confirms Her Relationship With yhe businessman omar eslam ♥️💍#SEENews #Egypt #نيللي_كريم pic.twitter.com/Nfz3t2Mo4i — Sada El-Balad English (@SeeNewsEGY) June 10, 2020

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فسوف تحتفل نيللي كريم بزواجها في نهاية فصل الصيف.

ويكبر عمر إسلام نيللي كريم بـ6 سنوات.

وستكون هذه هي الزيجة الثالثة في حياة نيللي كريم، بعد زيجتين أثمرتا عن 4 أبناء وبنات.

وتزوجت نيللي كريم مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.

يشار إلى أن نيللي كريم شاركت في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل "بـ100 وش"، الذي يشاركها بطولته آسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.