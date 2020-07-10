جوني ديب يروي تفاصيل "صادمة" عن طلاقه من آمبر هيرد

أكد نجم هوليوود الأمريكي، جوني ديب، داخل المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، أنه غاضب من مزاعم زوجته السابقة، الممثلة، آمبر هيرد، بأنه أساء معاملتها.

كما كشف أيضا أنه شعر أن زواجهما وصل إلى النهاية بعد حادثة اتهم فيها هيرد أو أحد أصدقائها بالتغوط في سريرهما، بحسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر".

وقال: "اعتقدت وقتها أن هذه نهاية مناسبة للعلاقة بشكل غريب".

وأشار ديب إلى أن عامل النظافة هو من عثر على البراز في سريرهما بمنزلهما في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في الصباح بعد حفلة عيد ميلاد آمبر هيرد الثلاثين في أبريل/نيسان 2016.

وتزعم هيرد أن الزوجين تشاجرا بعد الحفلة، وألقى ديب زجاجة نبيذ كبيرة عليها، لكنه ينكر حدوث ذلك.

وألقت هيرد باللوم على أحد كلابهما بأنه وراء التبرز على السرير، ولكن جوني ديب مقتنع أن شخصا فعل ذلك.

© REUTERS / Peter Nicholls الممثلة الأمريكية آمبر هيرد تصل إلى المحكمة العليا في لندن، بريطانيا، 8 يوليو/ تموز 2020

وتأتي تصريحات جوني ديب، في رابع جلسة من المحاكمة في قضية التشهير التي رفعها ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية، بعدما اتهمته في مقال نشرته على صفحاتها بتاريخ نيسان/ أبريل 2017 أنه اعتدى جسديا على زوجته السابقة آمبر هيرد وضربها.

وفي جلسة اليوم، وصف جوني ديب علاقته مع آمير هيرد بأنها "متقلبة" شهدت مباريات في الصراخ تحولت في بعض الأحيان إلى جسدية، لكنه نفى بشدة ضربه لهيرد واتهمها بأنها أعدت ملف مطالبات مزيفة ضده على أنها "بوليصة تأمين''.

كما قال إنه بعد مقال صحيفة "ذا صن" التي شوهت سمعته، إنه

"تحول من سندريلا الجميلة إلى أحدب نوتردام "كواسيمودو" أخرس في 0.6 ثانية فقط".

والتقى جوني ديب البالغ من العمر 57 عاما مع آمبر هيرد (34 عاما) لأول مرة أثناء تصويرهما فيلم "The Rum Diary" إنتاج عام ​​2011، وتزوجا في لوس أنجلوس في فبراير/ شباط 2015، لكن في العام التالي تقدمت هيرد بطلب من المحكمة للطلاق من ديب، ووقع الانفصال رسميا في 2017.

© REUTERS / JOHN SIBLEY الممثل الأمريكي، جوني ديب، يلوح أثناء مغادرته المحكمة العليا في لندن، بريطانيا، 10 يوليو/ تموز 2020

وفي مايو/ أيار 2016، حصلت آمبر هيرد على أمر تقييدي ضد جوني ديب، بعدما ادعت أنه ضربها وألقى هاتفا خلويا عليها خلال مشادة في منزلهما في لوس أنجلوس، مما أدى إلى إصابة خدها، وينفي ديب هذا الادعاء.

وتعتمد صحيفة "ذا صن" في اتهاماتها لجوني ديب بضربه لزوجته السابقة على ما مجموعه 14 ادعاء عن حوادث عنف وقعت بينهما بين عامي 2013 و2016 في أماكن مختلفة، بما في ذلك جزيرته الخاصة في جزر البهاما، ومنزل مستأجر في أستراليا وطائرة خاصة، وهي التي ينفي وقوعها.

وتحضر آمبر هيرد المحاكمة التي تستغرق ثلاثة أسابيع، ومن المقرر أن تدلي بشهادتها الأسبوع المقبل.