جوني ديب يتلقى ضربات قاضية من زوجته السابقة... صورة

هاجمت هيرد جوني ديب عام 2015 وكما يقول الممثل أحرقت سيجارة مشتعلة على خده أثناء العراك ورمت عليه زجاجة وأوشكت على قطع إصبعه، بحسب صحيفة "ذي بلاست".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 28 Июл 2019 в 4:28 PDT

وحصل القضاء الأمريكا على صورة توثق حالة ديب بعد الشجار وهو مستلقي على نقالة في مستشفى وعليه نظارات داكنة واصبعه ملفوف بقطعة قماش وعلى خده علامة الحرق من السيجارة.

وحسب ما نقلته وسائل الإعلام بدأ الشجار بسبب غضب آمبر من طلب ديب توقيع عقد الزواج.

هذا وطالب ديب زوجته بـ50 مليون دولار بتهمة الافتراء، وذلك بعد أن كتبت هيرد مقالا للصحيفة الأمريكية "واشنطن بوست" عام 2018، حيث قالت إنها تعرضت للعنف المنزلي.

وأعلن الزوجان عن الطلاق في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، وأكدت الممثلة في وقت سابق للصحافة والمحكمة أن ديب قام بضربها عدة مرات.

في سياق آخر يعد جوني ديب أفضل الممثلين في تاريخ السينما تجسيدا للشخصيات المعقدة، لقدرته المثالية على التنكر ولعب أدوار صعبة.