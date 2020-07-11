تعرف على أفضل مكمل غذائي لفقدان الوزن

ينصح العديد من خبراء التغذية الصحية باستخدام عنصر "السيلليوم"، وهو مكمل قائم على الألياف مشتق من بذور عشب "بلانتاغو أوفاتا"، لفقدان الوزن.

وبحسب صحيفة "إكسبريس"، يعد السيلليوم من الألياف القابلة للذوبان والتي تمتزج مع الماء في القناة الهضمية، مشكلا مادة هلامية.

وتظهر الأبحاث أن الألياف التي تشكل مركبات هلامية، يمكنها أن تساعد في التحكم بالشهية وفقدان الوزن.

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وكشفت دراسة أن تناول ما يصل إلى 10.2 غرام من السيلليوم قبل الإفطار والغداء، يؤدي لانخفاض كبير في الجوع والرغبة في تناول الطعام وزيادة الشعور بالامتلاء بين الوجبات.

وأظهرت دراسة أخرى أن مكملات السيلليوم بمفردها، بالإضافة إلى إقرانها بنظام غذائي غني بالألياف، أدى إلى انخفاض كبير في الوزن ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون.