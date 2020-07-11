الكشف عن كنوز في جوف "الربع الخالي".. فيديو

كشف وثائقي عما يحتضنه أكبر حوض رملي في العالم وهو "الربع الخالي" بداخله من كنوز.

وقطع فريق العمل التابع لقناة MBC مئات الكيلومترات داخل الصحارى وصولا لهجرة "ذعبلوتن" التابعة للمنطقة الشرقية أقصى نقطة بالربع الخالي وتبعد عن الدمام مسافة ١٢٠٠ كيلو.

وحول السكان المنطقة لواحة من النخيل؛ حتى باتت مدينة سكنية مع وجود دعم حكومي، حيث يتواجد في المنطقة مدرسة ومستوصف صحي.

ووصل الفريق إلى إحدى الأسر التي تعيش هناك منذ عشرات السنين والتقوا المواطن، كلفوات الراشدي، الذي أكد حبه لهذه الصحراء كونها أرض أجداده وذويه، مشيرا إلى أنهم يهتمون باقتناء الإبل.

وأكمل الفريق رحلته وصولا لهجرة "ذعبلوتن" التي سميت نسبة لأحد الآبار، وجمع سكانها بين تربية الماشية والفلاحة كزراعة التمر والتوت والقهوة.

وعلى عكس المتوقع، برهن السكان على مدى خصوبة أرض الربع الخالي مع وجود ينابيع الماء التي تشكلت وسط هذه الصحراء.