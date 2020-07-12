زوجة ويل سميث تحسم جدل خيانتها له بعد الحصول على "إذن منه"

كشفت الممثلة الأمريكية، جادا بينكت سميث، أنها خانت زوجها، الممثل الأمريكي، ويل سميث مع رجل آخر، أثناء زواجهما.

وقالت سميث (48 عاما) إن خيانتها لزوجها مع المغني وكاتب الأغني، أوغست السينا حدثت خلال فترة انفصالهما قبل 4 سنوات، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

جاءت تصريحات جادا بينكت سميث في برنامج "ريد تيبل توك" المذاع على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وبحضور زوجها ويل سميث.

وعن قرار انفصالها عن زوجها ويل سميث قالت عن تلك الفترة: "قررنا أن نفترق لفترة من الوقت، ويسعى كلا منا لإسعاد نفسه، وعندها تعارفت على أوغسيت السينا.

ونفت جادا بينكت سميث في اللقاء إن كان زوجها ويل سميث (51 عاما) منحها "إذنا" للابتعاد وخيانته، وأكدت أن "الشخص الوحيد الذي يستطيع منح الإذن في هذه الظروف تحديدا هو أنا".

وكان أوغست السينا أكد في برنامج في وقت سابق أنه واعد جادا بينكت سميث بمعرفة مسبقة من زوجها وبـ"مباركة" منه، الأمر الذي أثار التكهنات وقتها أن "ثنائي هوليوود" الشهير في علاقة مفتوحة.

وفسرت جادا بينكت سميث اعتقاد أوغست السينا أنه حصل على "إذن" من زوجها لخيانته، لأن الانفصال تم بشكل ودي، ومن ناحية أخرى رغب في التأكيد على أنه ليس "خرّاب بيوت".

وأشارت سميث في لقاء "ريد تيبل توك" أنها لم تعد على تواصل مع أوغست السينا الآن.

وتزوج ويل سميث وجادا بينكت سميث في عام 1997، بعد لقائهما في المسلسل الكوميدي في التسعينييات "The Fresh Prince Of Bel-Air"، ولديهما ابنان هما جادين (22 عاما) وويلو (20 عاما)، ويعمل كلاهما في صناعة الترفيه مثل والداهما.

وتصف جادا بينكت سميث ترابطها مع زوجها ويل سميث بأنه "حب غير مشروط".