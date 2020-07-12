سر انجذاب البشر لأرقام محددة مثل عروض تخفيضات الـ90%

ليس غريبا أن يميل الناس طوال الوقت إلى عروض التخفيضات على المنتجات الاستهلاكية بنسبة 90% وليس 91.27%، بعدما أكدت دراسة حديثة أن عقولنا مرتبطة بالانجذاب ناحية الأرقام المقرّبة عن الأرقام ذات الكسور.

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد ان تم إخضاع 1552 مشاركا عبر 6 تجارب مختلفة، والتي تم قياس فيها استجابتهم وتقييماتهم للأرقام المقربة وغير المقربة.

ويمكن تطبيق نتائج هذه الدراسة في جميع أنواع الطرق لتجنيب الناس الارتباك ودفعهم نحو الاتجاه الصحيح، سواء كان ذلك على لوحة إعلانية أو معلومات عن المنتج على العبوة أو حملة صحة عامة.

وأكد الخبير الاقتصادي السلوكي، غوراف جاين، من معهد رينسيلار للفنون التطبيقية في نيويورك أنه لم يكن هناك تفسير واضح لانجذاب الناس لأرقام معينة.

وقال موضحا:

"عندما استخدمنا أرقاما معينة، فإن تقييمات البشر تنخفض، ولم يكن هناك سبب واضح لسلوكهم هذا، وكان هذا مفاجئا للغاية بالنسبة لنا".

ويعتقد الباحثون أن رؤية أرقام غير عادية أمر مزعجا بالنسبة للبشر، مما قد يتطلب من الدماغ بذل المزيد من الجهد لمعالجتها، وقد يلجأوا للمقارنة بينها وبين الأرقام الصحيحة مثل 100% من أجل استيعابها بشكل أوضح.

كما أثبتت دراسات أخرى أن الأرقام المقربة تبدو أكثر جدارة بالثقة وتقلل من الميل للتفاوض، على سبيل المثال.

وشدد غوراف جاين على كافة المديرين ومسؤولي الصحة العامة بتوخي الحذر عند استخدامهم أرقام بها كسور للمواطنين بشأن مستجدات فيروس "كورونا" المستجد، لأن استخدام هذا النهج في رسائل الاتصال قد يقلل من التقييمات الذاتية للهدف على السمات المرتبطة.