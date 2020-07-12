فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

تلقت الفنانة المصرية رانيا يوسف، اعتذارا من "متحرش" طلب منها أن تقبله خوفا من انهيار زواجه.

ونشرت الفنانة المصرية نص الرسالة، التي تلقتها من "المتحرش المعتذر" في تغريدة لها عبر حسابها على موقعها "تويتر"، مضيفة في تعليقة "مش عيب أن الواحد يغلط ويعتذر، وإحنا بنقبل الاعتذار، والحمد لله أن الحملة بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها".

مش عيب ان الواحد يغلط ويعتذر، وإحنا بنقبل الاعتذار، والحمدلله ان الحمله بدات تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها. #حمله_افضحي_متحرش#افضحي_متحرش#ماتخافيش pic.twitter.com/oK8cVjn7Ur — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 12, 2020

وأكدت أنها قبلت اعتذار "المتحرش" وحرصت على إخفاء هويته مرجعة ذلك إلى أنه اعترف بخطئه، وهذا ليس عيبا، على حد قولها.

يذكر أن رانيا يوسف أكدت أنها تلقت العديد من رسائل التهديد بسبب فضحها للمتحرشين بها لفظيا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها تقوم بجمع البيانات الخاصة بهذا الأمر للتوجه إلى النيابة العامة ببلاغ رسمي حيال ذلك.