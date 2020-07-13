مهر صغير يكاد أن يفوز بالسباق لكنه يغير رأيه عند النهاية...فيديو

في 9 يوليو/ تموز، حدث سباق العدو في مدينة تشارلز تاون الأمريكية في فيرجينيا الغربية.

كان حصان صغير يدعى River Crosroad Rvf في المقدمة. وكان بعيد جدا عن أقرب منافسيه - على الرغم من أنه كان السباق الثاني فقط في مسيرة الحصان البالغ من العمر ثلاث سنوات.

If you had the 9 in the 7th at Charles Town ... this qualifies as a #BadBeat 😳 @StanfordSteve82 @notthefakeSVP @chrisfallica pic.twitter.com/CdUISoLVuC — Race Charles Town (@RaceCharlesTown) July 10, 2020

ولكن في النهاية تقريبا، حدث شيء ما: استدار الحصان، وأبطأ وخرج من ساحة السباق على مهل.

وقال إريك زيمني نائب رئيس سباقات الخيول بحسب "إن بي سي نيوز": "أفضل تخمين هو أن الحصان قرر ببساطة العودة إلى اسطبله. للخيول يمكن أن تكون عادة".