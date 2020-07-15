طفل يخسر وجهه دفاعا عن شقيقته الصغيرة بعد هجوم حيوان مفترس... صور

حصل طفل صغير دافع عن شقيقته بعد هجوم مفترس عليها، اهتماما واسعا من وسائل الإعلام الأمريكية نظرا للتضحية الكبيرة التي قدمها في سبيل نجاة شقيقته.

ووقف الطفل الصغير في وجه كلب مفترس ضال، ليتلقى طعنات عميقة من أنياب الحيوان المفترس، دخلت جميعها في خده وتسببت بأضرار كبيرة في أنسجة الوجه والبشرة الخارجية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استطاع الطفل، رغم النزيف الشديد والجرح البليغ في وجهه، سحب أخته الصغيرة من أمام الكلب والابتعاد بها عن مكان الخطر وإنقاذها.

On July 9th, 6 yr old #BridgerWalker received 90 stictches saving his 4 yr old sister’s life from a dog attack. He said he thought if anyone should die it should be him. Some grown men are not this brave. A long life of heroism is in his future. #hero 1/2 pic.twitter.com/gMTMCp73VU — Julianne Thompson (@JEThompson) July 15, 2020

وتظهر في الصور الجروح البليغة التي تلقاها الطفل بريدجر ووكر، من شايان، عاصمة ولاية وايومنغ الأمريكية، أثناء دفاعه المستميت عن أخته الصغيرة.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you're a hero 👏🔰 pic.twitter.com/L2FqL0K4vw — World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020

وحصل الطفل على اهتمام واسع من وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، بعد أن شاركت خالته صورة له، يظهر فيها معانقا شقيقته الصغرى، مع تعليق جاء فيه "أنا لم أشاهد أبطالا خارقين من قبل، لكن هذا الصغير بطل".

Um pequeno grande herói! Bridger, de seis anos, viralizou na internet essa semana depois que sua tia, Nicole Walker, compartilhou em sua conta no Instagram que o menininho salvou a irmã mais nova do ataque de um cachorro feroz. https://t.co/b3BmH041Mf pic.twitter.com/T3JjowFRS6 — Hugo Gloss (@HugoGloss) July 15, 2020

وشارك الكثير من الفنانين ومشاهير أمريكا صور الطفل بعد العمليات الجراحية التي خضع لها، حيث اضطر الأطباء لتنفيذ 90 قطبة جراحية في الوجه، بعد الأضرار البليغة التي أصابت وجه الطفل.