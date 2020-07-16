أطباء ينصحون باتباع نظام غذائي معين للقضاء على الشخير

يمكن للشخير أن يولد ما يصل إلى 90 ديسيبل من الضوضاء، ما يعادل حجم الضوضاء التي تنبعث من المكنسة الكهربائية.

وبحسب صحيفة "إكسبريس"، تشير الإحصائيات إلى أن واحدا من كل أربعة أشخاص يعاني من الشخير.

وأوضحت العديد من الأبحاث أن السبب الرئيسي للشخير يكون المعاناة من زيادة الوزن ، لأن الحلق يصبح أضيق.

ويؤدي الحرمان من النوم إلى تغيير هرمونات الشهية، ما يجعل الناس يشعرون بمزيد من الجوع على مدار اليوم ويزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.

ويقترح أطباء اتباع نظام غذائي خاص، يهدف إلى تقليل الوزن وبالتالي القضاء على الشخير.

ويعتمد النظام الغذائي المقصود على استهلاك 800 سعرة حرارية في اليوم لمدة 12 أسبوعا لهؤلاء الذين يعانون من زيادة مفرطة في الوزن، أما الذين لديهم وزن أقل لخسارته ينصح باتباعهم خطة 5: 2 والتي تقوم على تناول الأكل الصحي لمدة خمسة أيام ويومين من الصيام.

ويمكن الاستعانة بالحبوب الكاملة والخبز والأعشاب والتوابل والمأكولات البحرية وزيت الزيتون البكر، في النظام الغذائي.