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    ابتكار كمامة يمكنها قتل فيروس كورونا بنسبة 99%

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
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    تمكن فريق من الخبراء في جامعة تورنتو الكندية من ابتكار كمامة يمكنها قتل فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" بنسبة 99%.

    أوضح تقرير منشور عبر إذاعة "وايون" الأمريكية، أن الخبراء تمكنوا من تصنيع كمامة تحتوي على طلاء عبر سطحها الخارجي قادر على قتل 99% من فيروس كورونا في دقائق معدودة.

    وتمكن العلماء من إخضاع تلك الكمامة لمختلف أنواع الاختبارات الممكنة، والتي وجدوا أنه يمكنها تعطيل وقتل الفيروس بصورة ناجحة.

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    © REUTERS / Peter Cziborra
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    وصممت شركة "تريوميد" الكندية الموجودة في مقاطعة كيبيك، تلك الكمامة الفريدة من نوعها.

    ونقلت الإذاعة عن بيير جان ميسييه، الرئيس التنفيذي للشركة الكندية، قوله: "الكمامة أثبتت أنها قادرة على تعطيل كورونا وحماية الجهاز التنفسي بصورة غير مسبوقة".

    وأضاف جان ميسييه أن الشركة الكندية "أنفقت سنوات وملايين الدولارات لتطوير هذه التكنولوجيا التفاعلية المضادة للميكروبات تلك".

    وقال الفريق البحثي بقيادة سكوت غراي أوين، من قسم علم الوراثة الجزيئية في كلية الطب بتورنتو، إنه اختبر فعالية الكمامة بكل المعدات التقنية اللازمة.

    وأوضح أوين "العلماء وجدوا أن فيروس كورونا المستجد، لا يزال عالقا على الطلاء الخارجي للكمامة، لكنه أصبح غير معد وغير مؤثر على البشر".

    وأشار الخبير الكندي إلى أن الفريق البحثي كرر تلك الاختبارات أكثر من مرة وكانت النتيجة نفسها.

    وتنوي الشركة الكندية طرح تلك الكمامة الجديدة للبيع بسعر يصل إلى 5 دولارات أمريكية.

    يذكر أن منظمة الصحة العالمية تنصح الحكومات على تشجيع المواطنين لارتداء الأقنعة غير الطبية، المصنوعة من القماش، خاصة في الأماكن التي يصعب فيها مراعاة التباعد الاجتماعي، ولكن يبدو أن تلك الكمامة ستحل أزمات كبيرة بالنسبة للكمامات.

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    © Sputnik /
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    الكلمات الدلالية:
    عدوى الجهاز التنفسي, عدوى, فيروس كورونا, كمامات واقية
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