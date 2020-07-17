5 بدائل طبيعية تحمي بشرتك من أي علامات شيخوخة وتجعلها صحية ومشرقة

تعتبر بشرتنا واحدة من أهم أجزاء مظهرنا، ولكن ظهور علامات الشيخوخة تعد واحدة من الأسباب الرئيسية للاكتئاب والقلق لدى عدد كبير من الناس.

ولكن في المقابل، يخشى عدد كبير من استخدام المواد الكيميائية، ويلجأ عدد كبير من الناس إلى استخدام البدائل والطرق الطبيعية للمحافظة على بشرة صحية ومتوهجة وشابة، التي يمكنها أن تبعد عنك شيخوخة الجلد والتجاعيد والجلد المترهل.

وجاءت تلك البدائل الطبيعية، وفقا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو" على النحو التالي:

1- نظام غذائي صحي:

النظام الغذائي الصحي يقطع شوطًا طويلًا في الحفاظ على صحتك وصحة لياقتك وشعورك بالشباب.

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية والمعادن في الحد من الشيخوخة وعلامات ذلك. النظام الغذائي الغني بفيتامين سي وفيتامين هـ والحديد مهم جدًا للحفاظ على صحة بشرتك.

2- التمرين المنتظم:

يساعد التمرين المنتظم على الحفاظ على تدفق الدم طبيعيًا، ويساعد على تعزيز صحة الجلد. التمرين المنتظم هو شرط أساسي للحفاظ على صحة جسمك، داخليًا وخارجيًا.

3- اليوغا:

إذا ظللت مرهقًا باستمرار وحافظت على جبينك مجعدًا، أو إذا كنت لا ترتدي نظارتك عندما تحتاجها وتسحق عينيك من أجل الرؤية بوضوح، فأنت تعزز ظهور علامات الشيخوخة على بشرتك.

يوصى بممارسة اليوغا على الوجه مما يساعد على شد عضلات وجهك وتجنب التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يجب عليك أيضًا الامتناع عن الضغط المفرط على بشرتك، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

4- حماية بشرتك:

أضرار أشعة الشمس هي أحد الأسباب الرئيسية لظهور شيخوخة الجلد. حماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة مهمة للغاية.

يجب عليكِ وضع واقي الشمس في روتينك الصباحي للعناية بالبشرة، ويجب أن يختلف عامل الحماية من الشمس حسب الموسم. يجب أيضًا ارتداء واقي من الشمس إذا كنت لا تخرج، لأن الضوء من الأبواب والنوافذ، أو حتى الضوء الداخلي يمكن أن يتسبب في أضرار أشعة الشمس.

5- اتبع روتين العناية بالبشرة:

بصرف النظر عن اتباع روتين منتظم للعناية بالبشرة، من المهم أيضًا القيام بذلك باستمرار واتباع روتين يناسب عمرك ونوع بشرتك. العناية بالبشرة ذاتية للغاية. استشر طبيب الأمراض الجلدية إذا كنت تواجه أي مشاكل جلدية.