متوفرة في السعودية.. مادة طبيعية تحمي من أمراض القلب والسكر والضغط والسرطان

أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات السعودي، فهد الخضيري، أن الطعام يكون صحيا إذا تم تناوله دون تدخل بشري بالإضافة أو بالتصنيع، مشيرا إلى أن العديد من طرق إعداد الطعام تقلل من فوائده الصحية.

وقال الخضيري بحسب ما نقلته صحيفة "تواصل" السعودية: "يكون طعامنا صحيا إذا تناولناه كما خلقه الله، بدون تدخل البشر إما بإزالة جزء مهم ومفيد مثل نزع قشر القمح وإعطائنا دقيق أبيض فقط 80% منه كربوهيدرات أو بإضافة أملاح عالية أو مواد تصنيعية للتثبيت أو الطعم أو إفساده بالحرق والقلي فيتحول لمواد أخرى متشربة بالزيوت والمضافات".

وأضاف الخضيري: "طبيب بريطاني اسمه بريكتي عمل في أفريقيا، ولاحظ قلة أمراض القلب والسكر والضغط وسرطان والقولون لديهم، ووجد أن السر في النخالة".

وأتم الخضيري "بريكتي قال عبارته الشهيرة لو أننا وضعنا جميع أدوية العالم في كفة، ووضعنا النخالة في كفة، لتعادلت الكفتان. وهي متوفرة في المطاحن، ويمكن إضافتها لأي نوع من الطعام".