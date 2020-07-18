ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو جديد لها مع أحمد العوضي

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، خلال قضاء الثنائي عطلة الصيف في إحدى الدول الساحلية.

ودار حوار ساخر بين النجمين عبر التعليقات، حيث قال العوضي "بتغفليني"، لترد عليه ياسمين عبد العزيز "دا العادي".

View this post on Instagram @ahmed.elawady ❤️ A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Jul 17, 2020 at 7:03am PDT

وخاضت الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تانى ليه"، وشارك فى بطولته شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر ‏وتارا عماد.

كما يشارك النجم أحمد العوضي فى أحدث أعماله وهو مسلسل "شديد الخطورة" الذي يتناول قضية "الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومي".