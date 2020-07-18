عرض طائرة ملياردير شهدت وقائع اعتدائه على قاصرات للبيع بمبلغ خرافي.. صور

أدرجت الطائرة الخاصة للملياردير المنتحر جيفري إبستين، المتهم بالاعتداء جنسيا على القاصرات، للبيع مقابل 16.9 مليون دولار في فلوريدا.

ونشرت شركة "Equus" صور طائرة "Gulfstream G550" المملوكة للملياردير، حيث تظهر المقاعد الجلدية والسجاد الأزرق الملكي الفاخر، لافتة إلى أنها شهدت وقائع اعتدائه على القاصرات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان إبستين قد امتلك 3 طائرات خاصة؛ منها طائرة بوينغ 727 التي تعرف باسم "لوليتا إكسبرس"، وطائرة غولف ستريم 4 وطائرة G550 المدرجة للبيع.

EXCLUSIVE: Jeffrey Epstein's Gulfstream jet goes up for sale for $16.9M in Florida https://t.co/FORPAkqYVD — Daily Mail US (@DailyMail) July 17, 2020

وقالت شركة كوروس سبرينغز الأمريكية إن "الطائرة حلقت حوالي 5747 ساعة وأجرت 1348 عملية هبوط، مشيرة إلى أنها تحتوي على إمكانات مذهلة ومحركين رولز رويس التوأم".

وبحسب تفاصيل البيع المدرج، فقد تمت إعادة تجهيز الطائرة من الداخل عام 2017 وإعادة طلائها في 2018، وتظهر سجلات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنه تم تسجيلها باسم شركة إبستين في آب/أغسطس 2013.

ووفقًا لبيانات الرحلات التي تم جمعها بواسطة قاعدة بيانات الطيران "ADSBExchange"، قامت الطائرة بـ 107 رحلات بين يناير 2018 ويونيو 2019 فقط.

وكانت معظم الرحلات الجوية بالقرب من منازل إبستين في بالم بيتش ومانهاتن وباريس وجزر فيرجن الأمريكية.

وقبل وفاته، اتهم جيفري البالغ من العمر 66 عاما بإساءة معاملة قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما والاعتداء عليهن جنسيا، واعتبرت طائراته مكانا لبعض الإساءات والانتهاكات.

ويزعم أن إبستين استخدم طائراته لنقل الفتيات الصغيرات بين منازله في نيويورك وبالم بيتش.

وفي عام 2015، رفعت فيرجينيا روبرتس دعوى قضائية ضده، مشيرة إلى أنه اعتدى عليها جنسيا لسنوات على متن طائرته الخاصة، وفي منازله المختلفة في نيويورك، نيو المكسيك وفلوريدا وجزر فيرجن الأمريكية.