هجوم على رانيا يوسف بسبب الحجاب... صورة

واتهم بعض المتابعين يوسف بالسخرية من الحجاب وازدراء الأديان بصفته رمزاً إسلامياً، وهذا بعدما نشرت صورتين لها إحداهما بالحجاب لشخصية قدمتها من خلال أعمالها، وأخرى لها بدون الحجاب من جلسة تصوير، كما كتبت على الصورة الأولى: "لما تكونوا مرتبطين"، وعلقت على الصورة الثانية: "أول ما تفركش معاها".

هجوم كبير وانتقادات تطال الفنانة #رانيا_يوسف بعد أن نشرت صورة لها اعتبرها كثيرون مسيئة للحجاب. وعلّقت على صورتها في الحجاب: "لما تكونوا مرتبطين"، وعلى صورتها وهي ترتدي فستان مكشوف من دون حجاب: "أول ما تفركش معاها".@RaniahYousief#يومياتي #اخبار pic.twitter.com/pVmbfVgfEK — Yawmiyati.com (@YawmiyatiMag) July 19, 2020

وتسببت الصور بموجة غاضبة من التعليقات، حيث كتب أحدهم: "سخيفه جدا ده تنمر ع المحجبات الست المصرية المحترمه مش بتقلع لما تفركش".

وكتب آخر: "‏‎إسفاف هذيل و مبتذل منك كونك ممثلة معروفة المفروض تكون قدوة حسنة لعامة الناس وأنا أشك في ده بسبب لبسك العريان على طول و يطلع ده منك يبقى إسقاط كبير تتحمليه لوحدك...(عيب)".

بينما قال آخر: "‏‎أستاذه رانيا بحاول أحترمك فحاولي تحترمي نفسك الحجاب ما بينقصش جمال ولا إحنا عشان نبان جمال لازم نبقي الصورة التانية أرجوكِ فكري انتِ بتعملي إيه ربنا يهديكِ".

في سياق متصل، اتخذت الفنانة المصرية، خطوة جريئة ضد المتحرشين بها، بفضحهم ونشر صورهم وأسمائهم عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

كما طالبت رانيا يوسف بإقرار قانون رادع للتحرش قائلة: "أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورا عنه".

يأتي تفاعل رانيا يوسف مع قضايا التحرش الجنسي، بعد رواج على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا قيام شخص باغتصاب وابتزاز ما يقرب من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسط اتهامات عدة من جانب فتيات بعضهن ارتدن الجامعة.

وألقت قوات الشرطة المصرية القبض على مواطن متهم بالتحرش، السبت، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها معه.