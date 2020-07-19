البيض والروم... مسؤول ينصح بوصفة لعلاج كورونا

نصح مسؤول هندي بتحضير وصفة فريدة لعلاج فيروس كورونا في ظل تسابق الشركات العالمية لتصنيع عقار فعال يقضي على الفيروس.

وقال المسؤول رافيتشاندرا غاتي عبر الفيديو: "أضف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون في 90 مل من الروم (مشروب كحولي) وحركه جيدًا بإصبعك واشربه. ثم تناول عجة بيض نصف مقلية لضمان اختفاء فيروس كورونا".

وأشار غاتي، إنه جرب العديد من الأدوية لعلاج "كوفيد-19"، لكنه أكد أنه فقط الروم والبيض يعملان.

وأضاف غاتي، "أنا لا أقترح هذا كسياسي، ولكن كعضو في لجنة كورونا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن غاتي خدم عاملا اجتماعيا لمدة 15 عاما في منطقة مانجالورو ويخطط أعضاء الكونغرس في الهند لمناقشة الوصفة.

في وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، قائمة تضم الأغذية الضرورية التي يحتاجها الجسم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.