هاني شاكر يخوض تجربة جديدة

أعلن المطرب المصري، ونقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، عن خوضه تجربة جديدة، يوم الخميس المقبل.

وأشار عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أنه سيحيي أول حفل "أونلاين" دون جمهور، ضمن حفلات الصيف التي تواصل منصة "شاهد" الإلكترونية تقديمها منذ بدء أزمة فيروس "كورونا".

وقال في تغريدة له: "‏انتظروني في أولى حفلاتي أونلاين، الخميس المقبل الموافق 23 يوليو/ تموز الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية و9 مساء بتوقيت مصر.. الحفلة هتكون ‎لايڤ على منصة ‎شاهد vip".

​وكان العديد من نجوم الطرب والغناء في العالم العربي شاركوا في حفلات "أونلاين" أذيعت عبر منصة "شاهد" الرقمية، منهم جورج وسوف ونجوى كرم ومحمد عبده وخالد عبد الرحمن.

وطرح هاني شاكر مؤخرا أحدث أغانية المصورة بعنوان "هتعدي"، والتي تبث حالة من الأمل والتفاؤل في زمن انتشار جائحة "كورونا".

وتعاون شاكر في الأغنية مع شركة "نجوم ريكوردز"، وهي من تأليف الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع موسيقي زووم.