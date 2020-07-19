مصر... بلاغ جديد ضد فتاة "تيك توك" منار سامي

تقدم أحد المحامين ببلاغ اللنيابة العامة المصرية يتهم فيه فتاة "تيك توك" منار سامى بخيانة الأمانة، فى مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية بينها وبين موكله.

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، أفاد البلاغ بأن منار سامى حررت إيصال أمانة بمبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه لأحد الأشخاص، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ فى الموعد القانونى المحدد له، وماطلته في السداد، مما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.

. فتاة التيك توك المتهمة بالفسق تجر أسرتها للسجن

قررت النيابة المصرية حبس أسرة منار سامي، فتاة التيك توك 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة اعتداء والدها وشقيقها وشقيقتها على ضابط شرطة والعراك مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر. #اسمع_صوت_المصريات pic.twitter.com/VMgg0fKS60 — إيمان عبد العزیز (@om_yj5) July 7, 2020

وكانت الإدارة العامة للآداب، قد تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على المتهمة "منار سامي" لإذاعتها محتوى منافي للأخلاق على الإنترنت بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرزيلة مقابل مبالغ مالية.

ويأتي ذلك فى إطار استمرار وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع النيابة العامة فى استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعى ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.