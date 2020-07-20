"لا أرغب في دخول هذا العالم"... منى واصف تحسم جدل اختفائها

ردت الفنانة السورية منى واصف، على غياب أخبارها عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ شهر رمضان.

وأكدت واصف (78 عاما) أنها بخير، وتمضي وقتها بين منزلها وعملها وصديقاتها وحياتها، بحسب موقع "إي تي بالعربي".

وأضافت أنها ما زالت تمارس هوايتها المفضلة السباحة في فندق "شيراتون دمشق" منذ أن كان عمرها 14 عاما، لافتة أنها تتواجد هناك بصفة يومية.

وعن رأيها في أزمة فيروس "كورونا" المستجد، قالت منى واصف: "إن الوضع صعب لكن الحياة لا بد أن تستمر، ونظل أفضل من غيرنا، هكذا يجب أن نتعامل مع الأمور، ويجب أن نكون أقوياء".

ورفضت الانضمام إلى عالم "السوشيال ميديا" وإنشاء حسابات لها، مبررة ذلك قائلة: "ليس لدي "سوشيال ميديا" لأتواصل مع أحد، ومرتاحة هكذا، أنا من جيل آخر وعالم تاني ولا أرغب في دخول هذا العالم".

وبشأن نشاطها الفني، أعلنت منى واصف أنها انتهت من تصوير الجزء الرابع من المسلسل السوري، "الهيبة"، بعد أن توقف تصويره منذ شهر فبراير/ شباط بسبب "كورونا"، وسيعُرض في شهر رمضان المقبل.

والجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" من بطولة تيم حسن ونسرين طافش.