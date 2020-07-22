تسجيل
13:04 GMT22 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تلاميذ قبل دخول قاعة الامتحانات الحكومية الموحدة، يرتدون كمامات وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في فلاديفوستوك، روسيا، 3 يوليو 2020

    5 طرق لتعويد الأطفال على كيفية ارتداء الكمامات

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104590/66/1045906601_0:50:3115:1801_1200x675_80_0_0_c9080714d12c59f656b07795cb3b1f6c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202007221046074568-5-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA/

    مع اقتراب عودة الدراسة والحياة الطبيعية إلى جميع القطاعات في معظم دول العالم، يظل الأطفال تحديا رئيسيا لمواجة فيروس كورونا.

    ويعد التحدي الرئيسي هو كيفية تعليم الأطفال ارتداء الكمامات والحرص على نظافتهم الشخصية، خلال تواجدهم في نقاط تماس مع التجمعات.

    ويشكل التحدي في أن طريقة ارتداء الكمامة مهمة جدا، حتى لا تشكل الكمامة خطرا على صحتهم.

    ولتعويد الأطفال على ارتداء الكمامات، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يمكن اتباع الطرق الخمسة:

    الخروج من الحجر الصحي بالتدريج - إدخال النظام الإجباري لارتداء الكمامات الطبية بسبب كورونا في موسكو بدءا من 12 مايو/ أيار 2020
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    ابتكار كمامة يمكنها قتل فيروس كورونا بنسبة 99%

    1- اعرف طفلك:

    يختلف كل طفل عن غيره، مما يعني أنه يتعين على الآباء تخصيص الوقت الكافي للتفكير في كيفية ارتباط كل طفل بالكمامات.

    قالت جنيفر شيولا، مديرة خدمات الطفل والأسرة في مستشفى نيمورز ألفريد آي دوبونت للأطفال في ويلمنغتون:  "إنه ليس شيئًا يناسب الجميع."

    وتابعت بقولها "أنت تريد دائمًا تخصيص هذا الوقت والمكان في البداية للآباء للنظر في أطفالهم."

    من بينها طرح مجموعة من الأسئلة: ما هو المهم لطفلي؟ كيف يفهم طفلي المعلومات؟ ما مدى إدراك طفلي للعالم الخارجي؟ إلى أي مدى يمكن أن تثير الكمامة قلق طفلي؟

    2- اشرح ما الأمر:

    لا يمكن للوالدين والأوصياء ببساطة توقع أن يفهم الأطفال الصغار سبب ارتداء الكمامات، يجب على الأمهات والآباء شرح ذلك بالكلمات والمفاهيم ،التي يمكن للأطفال فهمها.

    وأوصت ليزا سواريز، الأستاذة المساعدة في الطب النفسي السريري في جامعة إلينوي في شيكاغو، بأنه يمكن للوالدين التأكيد على اللطف لجعل الأطفال يفهمون أن ارتداء أغطية الوجه لا يقتصر عليهم فقط.

    وقالت سواريز ، مدير عيادة الإجهاد واضطرابات القلق في الجامعة: "من المفيد قول أشياء مثل: أغطية الوجه تقلل من فرص إصابة الآخرين بالعدوى، وإذا ارتدنا جميعًا كمامات، فإننا نحمي بعضنا البعض ".

    3- أشرك أطفالك:

    هناك طريقة أخرى لإثارة حماس الأطفال حول تغطية الوجه وهي جعلهم جزءًا من العملية.

    يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل السماح للأطفال بتحديد الكمامات الخاصة بهم.

    وقالت ميليسا كوسينو هوود، أستاذ مساعد في طب الأطفال في مركز النمو والتطور البشري في جامعة ميتشيغان الأمريكية إن الأطفال يقدرون بشدة ارتداء الكمامات التي يختارونها أو يصنعوها بأنفسهم.

    4- التدرب ثم التدرب:

    بمجرد أن يقوم الآباء بإقناع الأطفال على فكرة ارتداء أغطية الوجه، فمن المهم للآباء حملهم على تبنيها.

    يعني هذا على الأقل تدريب الأطفال على ارتداء الكمامات على ارتداء الأقنعة بالطريقة الصحيحة.

    وقالت الطبيبة النفسية سواريز إن الآباء يمكنهم محاولة جعل الأطفال يرتدون أقنعتهم في المنزل لفترات قصيرة، ليشعروا براحة أكبر.

    وأشارت كوسينو هود إلى أن هناك نشاطًا ممتعًا آخر يتمثل في جعل الأطفال يرتدون أقنعة وينظرون إلى أنفسهم في المرآة للتعرف على التباديل المختلفة لـ "الابتسام" أو الابتسام بعينيك، والذي يندرج تحت بند "اللعب الطبي".

    واقترح غيل روبرتسون ، أخصائي علم النفس للأطفال في مستشفى ميرسي للأطفال في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، على الآباء أيضًا التفكير في تحويل ارتداء الكمامة إلى لعبة.

    مواطنون في ساحة تروكاديرو، بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في فرنسا، 12 مايو/ أيار 2020
    © Sputnik . Dominique Boutin
    فرنسا تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة لتجنب موجة ثانية من كورونا

    قال روبرتسون ، أستاذ مساعد في طب الأطفال في كلية الطب بجامعة ميسوري - كانساس سيتي: "لأن لدينا هذا الارتباط في ثقافتنا مع كون (الصحة العامة) مخيفًا - يعد وجود (تغطية الوجه) جزءًا من اللعب أمرًا ضروريًا".

    5- التكرار:

    التكرار هو مفتاح خاص لضمان الامتثال للقواعد الجديدة خاصة مع الأطفال الأصغر سنًا.

    هذا يعني أنه بقدر ما لا تريد التذمر، فقد تضطر إلى أن تبدو مثل الرقم القياسي المكسور، لكي يأخذ أطفالك أغطية الوجه على محمل الجد ويفهموا خطورة الوضع في خضم جائحة عالمي.

    وقالت سواريز إن اسم اللعبة هو الاتساق، مشيراً إلى أنه يجب على الآباء تذكير الأطفال بلا هوادة بهذه القاعدة أنه: "لا يمكنهم ببساطة التنقل في جميع أنحاء العالم الآن دون ارتداء قناع لحماية أنفسهم والآخرين".

    وتابعت بقولها: "إن الأمر مثل أي شيء يتعلق بالأبوة، فهذا لن يحدث بين عشية وضحاها".

    الكمامات الطبية: تعليمات الاستخدام
    © Sputnik /
    الكمامات الطبية: تعليمات الاستخدام

    انظر أيضا:

    12800 مخالفة عدم ارتداء كمامة في البحرين 
    فرنسا تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة لتجنب موجة ثانية من كورونا
    "لا أحد أكثر وطنية مني"... ترامب يدافع عن ارتدائه الكمامة
    هونغ كونغ تأمر بوضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة
    رغم أهميته... علماء يكشفون خطرا كبيرا لارتداء الكمامة
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, لعب أطفال, الأطفال, أطفال, كمامات واقية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    اشتعال الحرائق في غابات سيبيريا، إقليم كراسنويارسك، روسيا 17 يوليو 2020
    مشاهد نارية لحرائق سيبيريا
    نشاط حيادي لأمريكا في الشرق الوسط
    "نشاط حيادي" لأمريكا في الشرق الأوسط
    10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية
    10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك