مراسل سعودي يسقط على الهواء مباشرة بسبب درجات الحرارة... فيديو

تعرض مراسل قناة "الإخبارية" السعودية في جدة، عبد الله الغامدي، لحالة إغماء بسبب الإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجات حرارة الطقس، اليوم الأربعاء.

وعاد الغامدي ليطمئن الجميع على صحته، قائلا: "اليوم كان الجو حار جدا ودرجات الحرارة تكاد تلامس الخمسين".

فيديو | لهيب الشمس يسقط مراسل #الإخبارية في #جدة عبدالله الغامدي قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على سلامته pic.twitter.com/3TzOgwDdDK — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 22, 2020

وأضاف الغامدي: "تعرضت لحالة إجهاد حراري، ما أدى لبعض الإعياء، لكن ولله الحمد اطمئن المشاهدين الكرام عبر قناة الإخبارية بأنني بخير وصحة وعافية".

يذكر أن درجات الحرارة في جدة اليوم، العظمى 44 والصغرى 38.