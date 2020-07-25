أميتاب باتشان يرد من داخل المستشفى على أنباء بشأن حالته الصحية

وكانت التقارير زعمت أن باتشان (77 عاما) شفي من مرض (كوفيد-19)، بعدما أظهرت نتائج اختباره أنها "سلبية".
ووصف أميتاب باتشان هذه التقارير بأنها "كاذبة وخاطئة وغير مسؤولة ومزيفة".
.. this news is incorrect , irresponsible , fake and an incorrigible LIE !! https://t.co/uI2xIjMsUU— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 23, 2020
من ناحية أخرى، شارك أميتاب باتشان، صباح اليوم السبت، مقطعا مصورا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وصفه بأنه "مشرق"، وذلك من داخل المستشفى التي يتلقى فيها العلاج من فيروس "كورونا" المستجد.
ويظهر في الفيديو أحد الفنانين وهو يؤدي أغنية "Shape of You" للمغني إد شيران، والتي علق باتشان عليها: "أنا لا أعرف من هذا، ولكن يمكنني فقط أن أقول" أنت موهبة خاصة للغاية، بارك الله فيك... استمر في العمل الجيد، لقد أشرقت يومي في المستشفى بشكل لم يسبق له مثيل".
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.. my music partner and dear friend sent me this .. I do not know who this is but I can just say “ girl you are a very special talent .. God bless you .. keep up the good work .. you have brightened my day in the Hospital like never before .. “!! Mixing Karnatak and Western pop is not an easy task .. but she has done it with such finesse and aplomb .. there is no compromise on either style .. simply amazing !!
ويحرص أميتاب باتشان على أن يكون نشيطا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال إقامته في مستشفى "نانافاتي" في مومباي، حيث يتلقى العلاج من فيروس "كورونا" إلى جانب نجله النجم، أبهيشيك باتشان وزوجته النجمة، أيشواريا راي وابنتهما "آراديا".
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