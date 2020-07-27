رسميا... توم هانكس وزوجته يحملان الجنسية اليونانية

وشارك رئيس الوزراء اليوناني، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وزوجته مع هانكس وريتا ويلسون، وهما يحملان جوازات السفر اليوناني خلال الاحتفال، وكتب: "توم هانكس وريتا ويلسون أصبحا مواطنين يونانيين فخورين".

View this post on Instagram @ritawilson @tomhanks are now proud Greek citizens! 🇬🇷👍 A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_) on Jul 25, 2020 at 11:02pm PDT

وكان توم هانكس وزوجته وأبناؤهما مُنحوا الجنسية الفخرية لليونان العام الماضي، وذلك تقديرا من المسوؤلين اليونانيين لجهوده في المساعدة في زيادة الوعي بشأن حرائق 2018 التي دمرت مناطق بالقرب من أثينا وأودت بحياة أكثر من 100 شخص.

وغالبا ما يقضي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، وهي نصف يونانية، إجازاتهم في اليونان، كما أن لديهم عقار في جزيرة أنتيباروس اليونانية.

وسبق للزوجان أن أنتجا العديد من الأفلام الوثائقية عن المجتمع اليوناني، ولا يخجلان من مشاركة إعجابهما بالبلاد وشعبها.

وقال هانكس للصحافيين في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" 2020 في وقت سابق من هذا العام: "أعتبر اليونان ملاذا لي... لقد كنت في جميع أنحاء العالم، لقد زرت أجمل الأماكن في العالم، ولا أحد منها يتصدر اليونان".

يشار إلى أن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أصيبا بفيروس "كورونا" المستجد، ولكن شفيا منه.