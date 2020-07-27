فيديو يوثق مصرع طفل سقط من لعبة ملاهي... وقرار إنساني من والده

سقط طفل أردني يدعى علي الدارس، ويبلغ من العمر 13 عاما، من لعبة ملاهي على ارتفاع شاهق، حيث تم نقله إلى المستشفى وفارق الحياة متأثرا بإصابته الخطيرة.