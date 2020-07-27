فيديو يوثق مصرع طفل سقط من لعبة ملاهي... وقرار إنساني من والده

وأغلقت السلطات الأردنية مدينة الألعاب الترفيهية، كما قرر المدعي العام توقيف 3 أشخاص من مالكي وموظفي المدينة.
وفاة الطفل علي مجدي الدراس ١٣ عاماً إثر حادث سقوط في مدينة ألعاب بالعاصمة عمان ..— Sara B Alkhresha (@Sarabassam96) July 26, 2020
ما شاهدناه يؤكد الإهمال بسلامة الأطفال هذه الحادثة يجب أن تدق ناقوس الخطر للرقابة على هذه المدن ويجب أن يعاقب المسؤول عنها .
اللهم ارحم الطفل علي وألهم أهله الصبر والسلوان pic.twitter.com/5Bd36AnViP
من جانبه أعلن والد الطفل عن تبرعه بقرنيتي عيني ابنه الراحل ليبصر بهما آخرون.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)