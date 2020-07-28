بعد ساعات من انتشال زوجها وطفلتها... العثور على جثة سيدة جرفها السيل في السعودية

عثرت فرق الدفاع المدني السعودي، على جثة امرأة من جنسية عربية؛ بعد أن جرفها وأسرتها سيل وادي عتود بمركز صدر وائلة بمنطقة عسير.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد السيد، إنه تم العثور على جثة السيدة على مسافة تقدر بنحو 13 كيلومتر من موقع الاجتراف بواسطة عدد من المتطوعين.

وأوضح النقيب السيد أنه جرى انتشال الجثة بواسطة فرق الدفاع المدني والفرق التطوعية وتسليمها للجهات المختصة لإكمال الإجراءات، بحسب صحيفة "المرصد".

يذكر أن فريق "غوث" للإنقاذ استطاع انتشال جثتي الأب وابنته، يوم الأحد الماضي.