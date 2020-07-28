عمرو أديب يعلن توقف برنامجه

أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن توقف برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه عبر شاشة قناة mbc مصر، لمدة شهر.

وقال أديب: "يتوقف البرنامج لمدة شهر واحد من أجل الحصول على قسط من الراحة، على أن نعود لكم من جديد".

وتابع أديب "الحمد لله البرنامج حقق نجاحا جيدا وكان له تأثير في الناس خلال الفترة الماضية".

وفي ختام حديثه، دعا عمرو أديب المصريين إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.