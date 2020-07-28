"انضم حديثا إلى عائلتها"... ميريام فارس تشارك معجبيها صورة "مايك"

ونشرت ميريام فارس عبر حسابها بموقع فيسبوك صورة عفوية لطائر الكنار وهو يقف فوق رأسها.

وحسب الصفحة فقد انضم كنار ابنها "جايدن" إلى عائلتها وتمت تسميته "مايك".

وتقول ميريام فارس إنها تلتزم الحجر المنزلي من 23 فبراير حتى الآن، بسبب فيروس كورونا، وتشارك معجبيها عبر صفحاتها الرسمية، بعدد من نشاطاتها المنزلية.