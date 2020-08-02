بعد استغاثتها من التحرش في الساحل الشمالي... ريهام سعيد تنشر صورا جديدة

نشرت الفنانة والإعلامية المصرية، ربهام سعيد، صورا جديدة عقب استغاثتها من تعرضها للتحرش الجنسي خلال تواجدها في الساحل الشمالي بمارينا.

وأظهرت الصور التي نشرتها ريهام سعيد عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الشباب الذين تتهمهم بالتحرش الجنسي بها.

وقالت ريهام سعيد في المنشور: "اتقدم ببيان رسمي للداخليه، لأريهم أن حقي لن يضيع كما قالوا لي".

وتابعت بقولها "انا محتاجة من فضلكو تساعدوني أني اعرف بيناتهم كانوا بيتمشوا من الشاطيء العام، و قعدوا في شامسية جنبنا ابتدت المعاكسه، والكلام اللي كله قلة أدب".

وكانت ريهام سعيد قد اتهمت شباب بالتحرش بها والتطاول عليها، بسبب رفضها التقاط الصور التذكارية معهم على أحد شواطئ مارينا.

وقالت ريهام سعيد إن الشباب تطاولوا عليها قائلين عنها إنها "رد سجون".

وتابعت الإعلامية المصرية بقولها "أنا بيتم التحرش بي أنا وابني ومعايا صور ليهم وفيديو للواقعة".

View this post on Instagram انا معايا صور ليهم وفيديو للواقعه A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Aug 1, 2020 at 8:38am PDT

وتوجهت بحديثها باكية لشرطة مارينا قائلة: "أرغب بقديم بلاغا الآن إلى قسم مارينا وإلى مدير أمن مارينا واستنجد بأي حد محترم في مارينا لقد تم التحرش بي لفظيا وأنا معي ابني الصغير".