بعد استغاثتها من التحرش في الساحل الشمالي... ريهام سعيد تنشر صورا جديدة

وأظهرت الصور التي نشرتها ريهام سعيد عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الشباب الذين تتهمهم بالتحرش الجنسي بها.
وقالت ريهام سعيد في المنشور: "اتقدم ببيان رسمي للداخليه، لأريهم أن حقي لن يضيع كما قالوا لي".
وتابعت بقولها "انا محتاجة من فضلكو تساعدوني أني اعرف بيناتهم كانوا بيتمشوا من الشاطيء العام، و قعدوا في شامسية جنبنا ابتدت المعاكسه، والكلام اللي كله قلة أدب".
وكانت ريهام سعيد قد اتهمت شباب بالتحرش بها والتطاول عليها، بسبب رفضها التقاط الصور التذكارية معهم على أحد شواطئ مارينا.
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لوسمحتوا محتاجه اتقدم ببيان رسمي الداخليه و اوريهم ان حقي مش هايضيع زي ما قالوا لي ابقي وارينا هاتعملي ايه ؟ انا محتاجة من فضلكو تساعدوني اني اعرف بيناتهم كانوا بيتمشوا من الشاطيء العام و قعدوا في شمسيه جنبنا ابتدت المعاكسه والكلام الي كله قله ادب و مش عارفين انا مين و بعدين كل ده مبنردش . قاموا و قربوا مننا بنتي قالت لهم ايه ده ابعدوا مش عايزه اتخانق معاهم عشان ابني مايتخضش لما قربوا عرفوا انا مين قالوا طيب نتصور مردتش لاني كنت متدايقه اوي من الي بيعملوه سالني تاني قلت له انا قاعده مع ابني اتصور ازاي رد الانين دول واحد قال سيبك منها كانت محبوسه و التاني رد قال فعلا دي رد سجون بصوت عالي جدا ادام كل الناس الي قاعدين و الي انقذني منهم ناس محترمه قاعده جنبي مشوهم بعد ما فضلوا يقولوا الفاظ .
وقالت ريهام سعيد إن الشباب تطاولوا عليها قائلين عنها إنها "رد سجون".
وتابعت الإعلامية المصرية بقولها "أنا بيتم التحرش بي أنا وابني ومعايا صور ليهم وفيديو للواقعة".
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وتوجهت بحديثها باكية لشرطة مارينا قائلة: "أرغب بقديم بلاغا الآن إلى قسم مارينا وإلى مدير أمن مارينا واستنجد بأي حد محترم في مارينا لقد تم التحرش بي لفظيا وأنا معي ابني الصغير".
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