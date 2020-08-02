أديل تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة... صورة

شاركت المغنية البريطانية، أديل صورة جديدة على إنستغرام، أمس السبت، تبدو فيها بمظهر مختلف تماما.

واحتفلت المطربة بألبوم النجمة الأمريكية بيونسيه، الذي يدعى "Black Is King" بنشرها الصورة أمام شاشة التلفاز الذي يعرض عليه أداء المغنية.

وظهرت أديل بشعرها الطبيعي "كيرلي" ومن دون مكياج، وكتبت: "شكرًا لك أيتها الملكة (بيونسيه) لجعلنا دائمًا نشعر بالحب عبر فنك".

View this post on Instagram A post shared by Adele (@adele) on Aug 1, 2020 at 11:09am PDT

وارتدت أديل سترة بنية مطبوع عليها شكل هلال باللون الذهبي من العلامة التجارية "مارين سيري" بقيمة 180 جنيه استرليني كالتي ارتدتها "بيونسيه خلال عرضها الغنائي، وبدت أكثر نحالة من قبل وهذا بعدما خسرت أكثر من 40 كغ في ديسمبر/كانون الأول.