بعد ظهورها المثير.. كيف خسرت أديل 45 كغ من وزنها؟

أثار ظهور النجمة العالمية أديل، خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ32، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي النجمة، للوزن الكبير الذي فقدته لتظهر بشكل مثير.

حيث ظهرت النجمة بعد أن فقدت 45 كيلوغراما من وزنها، بعد اتباعها لحمية خاصة تعرف باسم "سيرتفود"، الأمر الذي أثار فضول الكثيرات اللواتي يرغبن بخسارة وزنهن.

حمية "أديل" لخسارة الوزن

صرحت خبيرة التغذية، روب هوبسون، بأن حمية "سيرتفود" التي اتبعتها النجمة، عبارة عن نظام الغذائي يزيد من نشاط الجسم ويعتمد بشكل أساسي على الوجبات التي تحتوي على الـ Sirtuins وهو من البروتينات التي تحمي الخلايا في أجسامنا من الموت والالتهاب أثناء المرض، كما أنه يمكن أن يساعد أيضا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وحرق الدهون وزيادة العضلات.

لذلك يعتبر تناول الغذاء الحاوي على هذا النوع من البروتين مهما لأولئك الذين يحاولون خسارة الوزن، بحسب ما نشر موقع Marie Claire.

وتم التوصل إلى هذه الحمية من قبل زوج من المؤلفين والمستشارين الصحيين هما آيدين غوغينز وغلين ماتن، وقد اهتما في التركيز على تناول الطعام الصحي بدلا من التركيز على فقدان الوزن.

ماذا يمكنك أن تأكل خلال اتباع حمية "سيرتفود"

تركز الحمية على تناول عدد من المنتجات، كالتفاح، الحمضيات، التمر، التوت، الشاي الأخضر، الفراولة، الكركم، زيت الزيتون والبصل الأحمر، بالإضافة لإمكانية تناول الشوكولا الداكنة، بالإضافة لإمكانية تناول القهوة.

ومن أبرز البلدان التي تستهلك الأغذية التي تتضمنها حمية "سيرتفود" هي إيطاليا واليابان المصنفتان من ضمن أكثر الدول صحة في العالم.